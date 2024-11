De Bond is 163 jaar oud en was oorspronkelijk een katoen- en wolweverij. De laatste jaren diende het gebouw als expositieruimte en kostuumatelier voor onder meer de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet. Sinds 2009 is De Bond trouwens beschermd als bouwkundig erfgoed. Dat betekent dat de koper rekening moet houden met een restauratieverplichting. Qua invulling behoren wooneenheden of horeca tot de mogelijkheden. Een omvorming tot een hotel of vakantielogies kan dan weer niet.