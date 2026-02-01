Gemeenteraadslid Karin Robert van Groen kaartte het probleem aan bij schepen van Openbaar Domein Francky Demon. Die bevestigt nu aan de partij dat de sportdienst binnenkort infoborden zal plaatsen. Groen spreekt van een noodzakelijke eerste stap, maar benadrukt dat dit geen eindpunt is.

De partij blijft pleiten voor een structurele overstap naar milieuvriendelijke alternatieven bij toekomstige renovaties. “Gezondheid en milieubescherming moeten primeren bij de keuze van materialen,” aldus Robert.