6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Stad Brug­ge waar­schuwt voort­aan voor rub­bergra­nu­laat in kunstgrasvelden

Pexels black ibex 2040068 17264600 1

De stad Brugge gaat waarschuwingsborden plaatsen aan kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Aanleiding is een getuigenis van een Brugse moeder en haar dochter met een ernstige rubber- en latexallergie, voor wie zo'n velden een reëel gezondheidsrisico zijn. Tot nu toe werden gebruikers daar niet over geïnformeerd, maar oppositiepartij Groen drong aan op een duidelijke waarschuwing.

Gemeenteraadslid Karin Robert van Groen kaartte het probleem aan bij schepen van Openbaar Domein Francky Demon. Die bevestigt nu aan de partij dat de sportdienst binnenkort infoborden zal plaatsen. Groen spreekt van een noodzakelijke eerste stap, maar benadrukt dat dit geen eindpunt is.

De partij blijft pleiten voor een structurele overstap naar milieuvriendelijke alternatieven bij toekomstige renovaties. “Gezondheid en milieubescherming moeten primeren bij de keuze van materialen,” aldus Robert.

De redactie

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden