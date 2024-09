Schepen van Eigendommen, Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Tijdens de winterperiode vatten we aan met het aanleggen van een nieuw stukje groen langs onze Vesten. Die Vesten zijn heel populair, het is echt de tuin van de Bruggelingen. Het vormt een plaats waar alle Bruggelingen en velen van buiten Brugge kunnen samenkomen, wandelen of joggen. In tijden waarbij groene openbare ruimte steeds meer gegeerd is, mogen de Bruggelingen zich heel gelukkig prijzen met deze historische aanleg van de Vesten.”