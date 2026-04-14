Het programma omvat onder meer de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor FC Zeebrugge in 2027. Ook de ontwikkeling van nieuwe krachtbalvelden staat op de planning, met prioriteit voor Noordster Dudzele. Daarnaast voorziet de stad extra investeringen in Lissewege en Koolkerke, al wordt de timing daarvan later vastgelegd.

Vanaf 2029 staan ook renovaties van bestaande voetbalvelden gepland, waarbij rekening wordt gehouden met slijtage en levensduur. Tegelijk wil Brugge sterk inzetten op het binnenhalen van Vlaamse subsidies, die in veel gevallen tot twintig procent van de investeringskosten kunnen dekken.

“Het grootste voordeel van kunstgrasvelden is dat ze het hele seizoen door intensief gebruikt kunnen worden en dat sporten in bijna alle weersomstandigheden mogelijk blijft", klonk het bij Franky Demon, schepen van Openbaar Domein. "Kunstgrasvelden vragen minder onderhoud dan natuurgrasvelden en zijn bovendien minder gevoelig voor langdurige droogte of regenval."

