De chauffeur bleef ongedeerd, maar het zal nog een tijdje duren eer het sproeivoertuig uit de gracht is gehaald. De brandweer probeert nu om de schadelijke stoffen niet in het milieu te laten terechtkomen. Karen Passchyn, PZ Spoorkin: “Het is een bestrijdingsmiddel voor aardappelen. De tank is niet volledig leeg, en er is vloeistof in de polderwaterloop terechtgekomen. Nu wachten we op de civiele bescherming zodat zij met het nodige materiaal het water kunnen oppompen, en afvoeren. Zo kunnen we de rest van de waterloop beschermen. Voorlopig is die afgedamd, en zo kunnen we een milieuramp vermijden.”