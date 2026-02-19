Rond vier uur gisterenmiddag was er in het sportpark plots een knal te horen, meldde een getuige aan onze redactie. Daarna kwam er water van het plafond naar beneden.

Uiteindelijk bleek er een brandslang ontploft. Door het lekkende water is ook een elektriciteitskast getroffen. Die moet nu eerst uitdrogen voor de technische dienst de situatie weer veilig kan maken.

De sporthal De Boest, de atletiekpiste en de cafetaria blijven dicht tot die tijd. Het zwembad kan wel veilig open.