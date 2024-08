Enkele personeelsleden van Automobilia in Brugge beleefden een atypische donderdagvoormiddag. Zij mochten de toestellen van de nieuwe sportinnovatiemobiel van Howest en Sport Vlaanderen uittesten. Het is een project van de opleiding sport en bewegen dat de Vlaming aan het sporten moet krijgen.

“We zitten heel veel neer, en het is belangrijk dat mensen tijdens de werkuren aan beweging toekomen. Met deze sportinnovatiemobiel hopen we alvast een duwtje in de juiste richting te geven”, zegt Nikolaas Van Doninck, implementatiemanager Sportinnovatiecampus.