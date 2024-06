Elk jaar strijkt EACD (European Academy of Childhood Disability) op een andere locatie in Europa neer om het thema onder de aandacht te brengen. Dit jaar was Brugge aan de beurt. Naast ondermeer een wetenschappelijk congres en concert was er ook het Sportfestival.

Inclusief sporten

Het Sportfestival bracht kinderen met een motorische beperking, hun ouders, begeleiders, trainers, ... samen. Het doel: de kinderen en jongeren doen bewegen en in aanraking brengen met sporten zoals dansen, zwemmen, frame running en voetbal.

Voor die laatste sport stond er zelf een bijzondere wedstrijd op het programma. Op het kunstgrasveld van KTA Brugge speelde het nationale CP-voetbalteam, de Red Penguins, zijn allereerste interland tegen Nederland. CP ofwel Cerebrale Parese staat voor mensen geboren met een hersenverlamming, vandaag de meest voorkomende neuromotorische aandoening ter wereld.

Prof. Dr. Elegast Monbaliu is organisator van EACD: "Deze voetbalmatch tussen België en Nederland is hopelijk de start van veel meer. Hopelijk zorgt het ervoor dat er iets groeit, op lokaal niveau, op nationaal niveau en wie weet zelfs internationaal. Deze gasten zijn niet anders dan een andere. En die willen ook kunnen sporten en deelnemen aan mooie tornooien en events".