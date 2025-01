Tussen Brugge, Aalter en Gent-Sint-Pieters zet de NMBS vervangbussen in. De werken kaderen in de aanleg van het derde en vierde spoor tussen beide steden. IC-treinen tussen Eupen-Oostende en Leuven-Knokke moeten omrijden, wat resulteert in 20 minuten extra reistijd. De trein naar Knokke wordt omgeleid naar Blankenberge. Vanuit Antwerpen en Genk rijden de treinen naar de kust niet verder dan Gent-Sint-Pieters.

In Antwerpen voert Infrabel voorbereidende werken uit in de spoortunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal. Verschillende IC-treinen vanuit Brussel worden beperkt tot Antwerpen-Berchem. De zondagavondtrein Essen-Leuven mijdt Antwerpen-Centraal, Lier en Aarschot.

Ook tussen Leuven en Aarschot is er geen treinverkeer door werken aan het station Wezemaal. Daar wordt een tunnel gegraven ter vervanging van de overweg Langestraat. De L-trein Leuven-Antwerpen rijdt vanaf Aarschot door naar Hasselt in plaats van naar Leuven. Er worden vervangbussen ingelegd.

De NMBS adviseert reizigers om voor vertrek de online reisplanner te raadplegen die rekening houdt met alle wijzigingen.