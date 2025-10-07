17°C
Roeselare

Spi­raal­brug wordt niet gere­no­veerd, Roe­se­la­re wil nieu­we tij­de­lij­ke brug

Spiraalbrug

De Spiraalbrug over de Koning Albert I-laan in Roeselare is in slechte staat. Er zijn al jaren problemen met roest, waterinsijpeling en structurele schade. De brug is nochtans geen 20 jaar oud. en kostte zo'n 2 miljoen euro.

Verschillende renovatiestudies tonen ondertussen aan dat herstellen erg duur zou zijn en de brug zonder garanties toch maar beperkt langer zou meegaan. Schepen Francis Debruyne: “We hebben met het stadsbestuur beslist om niet te renoveren, maar verschillende pistes voor een tijdelijke, nieuwe brug te onderzoeken. We schrijven een overheidsopdracht uit voor het ontwerpen, leveren, plaatsen en onderhouden van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug”

Welke constructie het wordt en hoe die brug er zal uitzien, moet halfweg 2026 duidelijk zijn. Het agendapunt om de opdracht in de markt te zetten, wordt voorgelegd ter bespreking op de commissie ruimte en ter goedkeuring op de gemeenteraad.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

