Verschillende renovatiestudies tonen ondertussen aan dat herstellen erg duur zou zijn en de brug zonder garanties toch maar beperkt langer zou meegaan. Schepen Francis Debruyne: “We hebben met het stadsbestuur beslist om niet te renoveren, maar verschillende pistes voor een tijdelijke, nieuwe brug te onderzoeken. We schrijven een overheidsopdracht uit voor het ontwerpen, leveren, plaatsen en onderhouden van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug”

Welke constructie het wordt en hoe die brug er zal uitzien, moet halfweg 2026 duidelijk zijn. Het agendapunt om de opdracht in de markt te zetten, wordt voorgelegd ter bespreking op de commissie ruimte en ter goedkeuring op de gemeenteraad.