Het festival laat de jeugd proeven van nieuwe ervaringen en genieten van bijzondere momenten. En jonge kunstenaars kunnen hier uitpakken met hun eerste artistieke werk.

Een van die kunstwerken is het mysterieuze telbureau. Pia en Mia van Theater Casablanca tellen er alle kinderen die langskomen. Ze kijken naar de kleur van hun ogen en ook naar hun haardos. Daarnaast tellen ze hoeveel knuffels er nog in hun bed liggen, hoeveel snoepjes ze al gegeten hebben of hoeveel stappen ze kunnen zetten. Eenmaal het telwerk is afgerond, gieten de twee dames de resultaten in een kunstwerk. Het is met andere woorden een ‘data design project’.