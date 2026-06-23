Spiere-Helkijn draagt beheer van rioleringsnet over aan Fluvius
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Vanaf 1 juli neemt Fluvius het beheer van de gemeentelijke riolering in Spiere-Helkijn over. Inwoners kunnen er vanaf dan terecht voor onder meer nieuwe rioleringsaansluitingen en meldingen van verstoppingen op het openbaar domein.
Spiere-Helkijn sluit zich aan bij Fluvius West voor het beheer, het onderhoud en de verdere uitbouw van het gemeentelijke rioleringsnet. De gemeente kiest daarmee voor een gespecialiseerde partner die ook al instaat voor het elektriciteits- en gasnet.
Volgens burgemeester Mathias Goos is die samenwerking een logische stap. "Door de toenemende complexiteit van de regelgeving rond rioleringen en onze focus op kerntaken zoals dienstverlening, geven we het beheer van riolen, dijken en waterzuiveringsstations uit handen. We vonden in Fluvius een betrouwbare partner. Bovendien hebben we voortaan één contactpersoon voor zowel het energie- als het rioleringsnet."
Weinig verandering voor inwoners
Voor de inwoners verandert er weinig. De dienstverlening blijft behouden en de gemeente blijft betrokken bij investeringen en rioleringsprojecten.
Fluvius en Spiere-Helkijn willen de komende jaren blijven investeren in een performant rioleringsnet, met aandacht voor waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het beperken van wateroverlast en droogte.
Spiere-Helkijn is niet de eerste West-Vlaamse gemeente die voor Fluvius kiest. Eerder sloten ook Mesen, Avelgem, Heuvelland, Lo-Reninge en Poperinge zich aan voor het beheer van hun gemeentelijke rioleringsnet.