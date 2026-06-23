Spiere-Helkijn sluit zich aan bij Fluvius West voor het beheer, het onderhoud en de verdere uitbouw van het gemeentelijke rioleringsnet. De gemeente kiest daarmee voor een gespecialiseerde partner die ook al instaat voor het elektriciteits- en gasnet.

Volgens burgemeester Mathias Goos is die samenwerking een logische stap. "Door de toenemende complexiteit van de regelgeving rond rioleringen en onze focus op kerntaken zoals dienstverlening, geven we het beheer van riolen, dijken en waterzuiveringsstations uit handen. We vonden in Fluvius een betrouwbare partner. Bovendien hebben we voortaan één contactpersoon voor zowel het energie- als het rioleringsnet."