Een opvallend tafereel op de Damse Vaart: een reuzenkraan tilt de bekende toeristische rivierboot Lamme Goedzak over de weg naar een ander deel van de vaart. De 32 ton zware boot moet naar de scheepswerf voor een groot onderhoud en een verplichte keuring. Het transport is geen eenvoudige klus, want de boot zweeft boven bomen en straatverlichting om een vijftigtal meter te overbruggen.