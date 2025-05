Van zweven door de lucht op Aladdins magische tapijt, tot een ontmoet met Pinokkio in de buik van een walvis... de nieuwe VR-beleving in Kursaal Oostende opent deze zomer. Fairy Tales is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

“We wilden iets creëren dat verder gaat dan alleen kijken. In Fairy Tales wordt de kijker de held van zijn eigen verhaal, met directe interactie met de personages en de omgeving,” legt David Bardos, Creative Director bij Univrse, uit.