Steeds meer leerlingen uit het middelbaar kiezen voor duaal leren. Nu zijn ze in Vlaanderen al met meer dan 5.000. "In West-Vlaanderen was er vorig jaar een stijging met 16%, daarmee zijn we koploper," zegt Wim Debyser van het Provinciaal Steunpunt voor Duaal Leren. "Veel ondernemingen zien dat we met die duale leerlingen echt groeikansen hebben. Ze kunnen die direct inzetten op de werkvloer. En dat vinden ze heel praktisch."