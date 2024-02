Volgens Het Laatste Nieuws zou een patiënt met een psychiatrisch probleem via de telefoon gedreigd hebben om ambulanciers neer te steken met een mes. De hulpdiensten snelden rond 14.45 uur naar de Wetstraat om de buurt af te zetten.

Het is niet duidelijk of de man in kwestie ook effectief thuis is. De speciale eenheden van het Tares-team van de politiezone Vlas zijn ter plaatse om later de woning binnen te vallen. De buurtbewoners zijn niet geëvacueerd, maar de straat is wel afgesloten.