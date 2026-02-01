Concreet staan er 227 beroepen op de nieuwe lijst. Dat is gelijkaardig met de voorbije jaren. Traditioneel staan er heel wat technische beroepen op zoals werfleider of industrieel elektromecanicien. Ook verpleegkundige blijft een groot knelpuntberoep, net als accountant, vrachtwagenbestuurder, tuinbouwmedewerker of horecapersoneel.

Nieuw op de lijst zijn spoorwegmedewerker, soldaat-matroos, schoonheidsspecialist en persoonlijk assistent van mensen met een beperking.