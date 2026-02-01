Soldaat-matroos is voortaan een knelpuntberoep in Vlaanderen, net als spoorwerkers, schoonheidsspecialisten en persoonlijke assistenten. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst die de VDAB heeft opgesteld. De marine vindt dus blijkbaar moeilijk kandidaten voor een job op onder meer de basis van Zeebrugge.
Een knelpuntberoep is een beroep waar bedrijven moeilijker vacatures voor kunnen invullen dan voor andere beroepen. Ondanks dat de arbeidsmarkt iets minder krap is, blijft de lijst met knelpuntberoepen lang. Er gaan veel mensen met pensioen, waardoor er een structureel tekort blijft op de arbeidsmarkt.
Soldaat-matroos nu ook op de lijst
Concreet staan er 227 beroepen op de nieuwe lijst. Dat is gelijkaardig met de voorbije jaren. Traditioneel staan er heel wat technische beroepen op zoals werfleider of industrieel elektromecanicien. Ook verpleegkundige blijft een groot knelpuntberoep, net als accountant, vrachtwagenbestuurder, tuinbouwmedewerker of horecapersoneel.
Nieuw op de lijst zijn spoorwegmedewerker, soldaat-matroos, schoonheidsspecialist en persoonlijk assistent van mensen met een beperking.