Het is niet de eerste keer dat de zogenoemde 'snoeischaarvandaal' toeslaat. Of het om dezelfde gaat is niet duidelijk, maar twaalf jaar geleden vernielde een vandaal ook al vijftig elzen. Eén dag na de aanplant bleken de boompjes afgesneden of losgetrokken. De eigenaar betrapte toen ook iemand in een blauwe overall met een rode snoeischaar, maar hij kon ontkomen.