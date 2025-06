Dat hitteplan is gisteren voor het eerst geactiveerd, en dat leidde meteen tot lange wachtrijen om de kustgemeente binnen te rijden.

Na een eerste evaluatie gaan ze de auto’s nu sneller naar randparkings leiden en het plan afschakelen als er in het centrum geen problemen zijn. Dat was vandaag ook meteen het geval: het plan was amper 2 uur van kracht. Toch is er nog veel onbegrip.

Burgemeester van Knokke-Heist Cathy Coudyser: "Wij gaan de komende dagen en weken verder inzetten op het goed informeren van onze inwoners, maar vooral ook van onze handelaars. Die zijn terecht bezorgd, maar ik denk dat we echt zoeken naar oplossingen. Dit is uiteraard geen pestbeleid, maar die verkeerscirculatie op die warme dagen moeten we echt wel onder controle houden."