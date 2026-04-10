Uit het antwoord van minister van Mobiliteit Annick De Ridder blijkt dat het aantal verkeersboetes voor De Lijn-chauffeurs steeg met exact 41 procent, van 2.170 in 2022 naar 3.054 in 2025. De snelheidsboetes stegen met 49 procent, van 1.781 in 2022 naar 2.656 in 2025. Vooral in de zone 30 was er een forse groei van de snelheidsovertredingen, met 77 procent, van 845 naar 1.494.

Verklaring

Hoewel strengere handhaving zeker een deel van de verklaring is, volstaat die uitleg niet voor Maertens. Hij wijst er daarbij op dat de meeste zones 30 in de directe omgeving van scholen liggen. "Zeker te snel rijden in schoolomgevingen en in dorpskernen en een rood licht negeren zijn overtredingen die erg zware gevolgen kunnen hebben voor voetgangers en fietsers. Ik vraag De Lijn daarom de problematiek nader te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen."

Ook goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws: het aantal boetes voor gsm-gebruik achter het stuur daalde spectaculair sinds 2022, met 79 procent. In 2025 waren er nog maar 7 overtredingen.

"Het toont dat sensibilisering en interne opvolging wel degelijk werken", zegt Maertens. "Die aanpak moeten we doortrekken naar snelheidsovertredingen. Tegelijk moeten we blijven investeren in doorstroming en realistische rijtijden, zodat we vermijden dat chauffeurs onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden de verkeersregels aan hun laars lappen."