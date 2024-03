De sloop van de verloederde gebouwen komt er nadat eerst al het asbest is verwijderd. Het Zorgbedrijf Harelbeke heeft de grond gekocht waar vroeger een natuursteenbedrijf actief was. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe bouwplannen. Intussen is het de bedoeling om de natuur de vrije loop te laten. Vrij toegankelijk voor de buurt, met een wandelpad.