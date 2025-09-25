Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Kortrijk is de overlast in een grote sociale woonwijk voorbij. De wijk stond deels leeg en nu is de sloop volop aan de gang. Er komen straks dertig woningen bij, wat het totaal op meer dan 130 brengt.
De oplevering van de eigentijdse woningen die in de plaats komen, is voorzien in 2029. Pas daarna start de sloop van nog eens 28 woningen. Tegen 2031 moet hier een volledige nieuwe wijk staan. De huidige sloop moet alvast de rust terugbrengen. Thomas Raes, Woonmaatschappij SW: “Het werd een beetje een kat-en-muisspel tussen de politie en jongeren. De wijk is echt wel groot. Volledige controle was heel moeilijk.”
Het aantal woningen stijgt hier straks naar 133. Wout Maddens, schepen van wonen Kortrijk: “We hebben de ambitie om 500 sociale huurwoningen extra op de markt te brengen tijdens deze bestuursperiode. Zo'n wijk, zo'n totaalrenovatie is dan ook heel belangrijk. Hier komen 31 woningen extra bij.”
Toch zal de bebouwde oppervlakte kleiner zijn. Met drie appartementsblokken komt er meer ruimte voor groen. “Zoals steeds ontharden we ook. De footprint van de woningen gaat van 7.500 naar 5.500 vierkante meter.”