19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Sloop Sion­wijk in Kort­rijk vol­op bezig, rust kan terugkeren

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Kortrijk is de overlast in een grote sociale woonwijk voorbij. De wijk stond deels leeg en nu is de sloop volop aan de gang. Er komen straks dertig woningen bij, wat het totaal op meer dan 130 brengt.

De oplevering van de eigentijdse woningen die in de plaats komen, is voorzien in 2029. Pas daarna start de sloop van nog eens 28 woningen. Tegen 2031 moet hier een volledige nieuwe wijk staan. De huidige sloop moet alvast de rust terugbrengen. Thomas Raes, Woonmaatschappij SW: “Het werd een beetje een kat-en-muisspel tussen de politie en jongeren. De wijk is echt wel groot. Volledige controle was heel moeilijk.”

Wijk1
Wijk2
Wijk4
Wijk6

Het aantal woningen stijgt hier straks naar 133. Wout Maddens, schepen van wonen Kortrijk: “We hebben de ambitie om 500 sociale huurwoningen extra op de markt te brengen tijdens deze bestuursperiode. Zo'n wijk, zo'n totaalrenovatie is dan ook heel belangrijk. Hier komen 31 woningen extra bij.”

Toch zal de bebouwde oppervlakte kleiner zijn. Met drie appartementsblokken komt er meer ruimte voor groen. “Zoals steeds ontharden we ook. De footprint van de woningen gaat van 7.500 naar 5.500 vierkante meter.”

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden