Het aantal woningen stijgt hier straks naar 133. Wout Maddens, schepen van wonen Kortrijk: “We hebben de ambitie om 500 sociale huurwoningen extra op de markt te brengen tijdens deze bestuursperiode. Zo'n wijk, zo'n totaalrenovatie is dan ook heel belangrijk. Hier komen 31 woningen extra bij.”

Toch zal de bebouwde oppervlakte kleiner zijn. Met drie appartementsblokken komt er meer ruimte voor groen. “Zoals steeds ontharden we ook. De footprint van de woningen gaat van 7.500 naar 5.500 vierkante meter.”