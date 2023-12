"Mensen hebben meer moeite met het geloof. Het geloof in Jezus Christus is ook niet gemakkelijk. We moeten dat ook willen toegeven. Dat ligt niet voor de hand en is iets wat moet ontdekt worden. Ten tweede is het ook waar dat het moeilijker wordt om mensen te vinden die bereid zijn om mee te werken en die missen te organiseren."

Bart Malfait - pastoor parochiale eenheid Sint-Augustinus