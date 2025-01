In de politiezone VLAS stond het controledispositief eerst opgesteld in de Condédreef en daarna in Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Verspreid over beide locaties werden in totaal 271 voertuigen en bestuurders gecontroleerd (identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig …).

Bij de controle werden enkele inbreuken vastgesteld.