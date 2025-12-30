"Veiligheid staat voorop, bedankt voor jullie begrip." Zo deelde Stad Nieuwpoort het nieuws mee. Het vuurwerk stond normaal zaterdag gepland om 19u, maar kan door de weersomstandigheden niet doorgaan.

Eerder moesten de hulpdiensten door de sterke wind ook al de kerstversiering in Nieuwpoort-Bad op sommige plaatsen weghalen of verstevigd worden. Omdat dat wegens veiligheidsoverwegingen stuk per stuk moet gebeuren, zorgde het voor kleine omleidingen.

Even later kwam ook het nieuws dat het vuurwerk in Oostende geannuleerd wordt.