Slecht weer teis­tert Nieuw­poort en Oos­ten­de: vuur­werk afgelast

Vuurwerk

Het geplande vuurwerk vanavond in Nieuwpoort zal niet doorgaan, dat meldt de stad op haar sociale media. Door de slechte weersomstandigheden worden de festiviteiten afgelast. Ook in Oostende gaat het geplande vuurwerk niet door. 

"Veiligheid staat voorop, bedankt voor jullie begrip." Zo deelde Stad Nieuwpoort het nieuws mee. Het vuurwerk stond normaal zaterdag gepland om 19u, maar kan door de weersomstandigheden niet doorgaan.

Eerder moesten de hulpdiensten door de sterke wind ook al de kerstversiering in Nieuwpoort-Bad op sommige plaatsen weghalen of verstevigd worden. Omdat dat wegens veiligheidsoverwegingen stuk per stuk moet gebeuren, zorgde het voor kleine omleidingen. 

Even later kwam ook het nieuws dat het vuurwerk in Oostende geannuleerd wordt. 

Gianni Seeuws

