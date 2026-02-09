Slecht weer aan de kust zorgt voor gemengde gevoelens: “Het was een simpele en rustige vakantie”
Slecht weer aan De Kust
De krokusvakantie aan de kust is maar matig geweest, dat meldt de toeristische sector aan zee. Met 1,1 miljoen bezoekers, waarvan amper de helft daarvan dagtoeristen, ontpopte de vakantie zich niet echt tot een succes.
De cijfers
De voorbij week trok de kust 1,1 miljoen bezoekers. Geen hoogvlieger zegt Westtoer, en dat geldt zowel voor dagtoeristen als voor verblijftoeristen. “De hotels halen een gemiddelde bezetting van 40 procent met een piek van 65 procent in het weekend van net na Valentijn en het carnavalsweekend. Ik denk wat we daar tevreden mee mogen zijn”, nuanceert Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme bij Westtour. Met 1,6 miljoen bezoekers deed de krokusvakantie het in 2025 aanzienlijk beter, al had dat ook veel met het weer te maken.
Hopen op Franstalige opkomst
De eerste week van de Krokusvakantie zit er op. Het is nu uitkijken naar Franstalig België, en dat kan nog veel goed maken. “Het was een simpele en rustige vakantie. De Waalse vakantie in combinatie met het voorspelde goede weer kan de start van het lenteseizoen betekenen”, vertelt Colin Dearman van Astoria Hotel in De Haan.
Musea boeken wel succes
Het slechte weer bracht wel extra volk naar de musea. In de Krokusvakantie waren in Koksijde de workshops en gratis rondleidingen in het Navigo en het Abdijmuseum zelfs volzet.