De voorbij week trok de kust 1,1 miljoen bezoekers. Geen hoogvlieger zegt Westtoer, en dat geldt zowel voor dagtoeristen als voor verblijftoeristen. “De hotels halen een gemiddelde bezetting van 40 procent met een piek van 65 procent in het weekend van net na Valentijn en het carnavalsweekend. Ik denk wat we daar tevreden mee mogen zijn”, nuanceert Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme bij Westtour. Met 1,6 miljoen bezoekers deed de krokusvakantie het in 2025 aanzienlijk beter, al had dat ook veel met het weer te maken.