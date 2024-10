In Ramskapelle, bij Nieuwpoort, kan je de komende dagen heel wat mensen in legeruniform spotten. Dat heeft alles te maken met een grote oefening voor reservisten. Dat zijn mannen en vrouwen die ze inzetten tijdens grote rampen, zoals vorig jaar bij de overstromingen in de Westhoek.

Dat de oefening plaatsvindt in Ramskapelle is trouwens geen toeval. Op 30 en 31 oktober 1914 kon het leger in het kleine dorpje aan de IJzer bij Nieuwpoort de Duitsers tegenhouden.