Afgelopen zaterdag vond een overleg plaats tussen de vijftien slachtoffers van misbruik binnen de Kerk en de Belgische bisschoppen. De voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Seksueel Misbruik in Rome komt op 10 juli naar België. Hij wil van de Belgische bisschoppen horen hoever het staat met hun herstelplan. Jan Puype, een van de slachtoffers, heeft een duidelijk antwoord daarop: “Nergens.”

Over financiële tegemoetkoming is nog niets geregeld. In Rome lijken ze daarentegen wél het werk van de vorige paus voort te zetten. In september trekt dezelfde groep slachtoffers die paus Franciscus eerder in Brussel ontmoette, naar Rome.