Jan Puype mocht dus vandaag ook naar het hoofdkantoor van de katholieke kerk in Brussel trekken. Jan is als kind misbruikt door een pater in het college van Waregem. Meer dan tachtig slachtoffers hadden zich kandidaat gesteld voor een ontmoeting. Uiteindelijk zijn het negen mannen en zes vrouwen die vrijdag iets kunnen zeggen tegen paus Franciscus.

“Ik had hem graag persoonlijk willen ontmoeten en hem de vraag stellen wat er nu zal veranderen. Hij beweert dat hij modern is ondanks zijn soms homofobe uitspraken. Dat hij ten eerste begint met iedereen te ontslaan of laat vervolgen dat zou al een goed begin zijn”, vertelde Jan eerder in ons journaal. “We zijn drie jaar na de opnames en er is nog niets veranderd. Ik krijg nog altijd niets van de kerk. Het is niet dat er nu jaarlijks iemand langskomt om te vragen hoe het gaat en of ze iets kunnen doen. Neen, alles blijft hetzelfde.”