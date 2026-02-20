Het incident gebeurde twee jaar geleden op een rotonde in de Gelijkheidstraat. Nadat de fietser op de zijspiegel van zijn wagen had geslagen, deelde de bestuurder een vuistslag uit. Het 39-jarige slachtoffer was twee weken arbeidsongeschikt. Hij kreeg voorlopig 500 euro schadevergoeding; een deskundige onderzoekt de verdere schade.

Het openbaar ministerie had tien maanden effectieve celstraf gevorderd. De rechter hield rekening met het blanco strafblad van de beklaagde, maar wees opschorting af, onder meer omdat hij niet wilde meewerken aan bemiddeling.