Slacht­of­fer had kaak­breuk: zes­ti­ger uit Nieuw­poort ver­oor­deeld voor ver­keers­agres­sie in Oostende

Oostende

Een man van 63 uit Nieuwpoort krijgt zes maanden gevangenisstraf met uitstel en 400 euro boete voor opzettelijke slagen en verwondingen. Bij een verkeersconflict in Oostende gaf hij een fietser een vuistslag, waarbij het slachtoffer een drievoudige kaakbreuk opliep.

Het incident gebeurde twee jaar geleden op een rotonde in de Gelijkheidstraat. Nadat de fietser op de zijspiegel van zijn wagen had geslagen, deelde de bestuurder een vuistslag uit. Het 39-jarige slachtoffer was twee weken arbeidsongeschikt. Hij kreeg voorlopig 500 euro schadevergoeding; een deskundige onderzoekt de verdere schade.

Het openbaar ministerie had tien maanden effectieve celstraf gevorderd. De rechter hield rekening met het blanco strafblad van de beklaagde, maar wees opschorting af, onder meer omdat hij niet wilde meewerken aan bemiddeling.

