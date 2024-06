De Sint-Laurentiuskerk in Kemmel onderging het afgelopen jaar een kleine metamorfose. Een aantal zaken, zoals de brandglasramen, bleven bewaard. Maar er verdwenen ook sommige dingen. Zo moesten de grote kerkdeuren in de inkom plaats maken voor een glazen wand. Daarnaast is er ook een aantal pilaren uit de kerk weggenomen, waardoor er een grote, polyvalente zaal is ontstaan. Die is nu zo goed als af.