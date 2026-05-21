Het vierde leerjaar van de gemeenteschool in Sint-Denijs bij Zwevegem is voor het eerst op Kapellentocht getrokken door de gemeente. Ze maakten een rondrit, samen met hun grootouders.
De tocht ging vanmiddag langs de verschillende kapelletjes in de gemeente. Niet toevallig nu: meimaand is traditioneel Mariamaand en volgens oude traditie vieren gelovigen dat nog aan de kapelletjes verspreid in een dorp.
Voor jong en oud
Het bleef niet bij kapelletjes kijken: onderweg bespraken de kinderen met hun grootouders dingen van vroeger, "zodat jong én oud herinneringen en verhalen kunnen delen," zegt de gemeenteschool van Sint-Denijs. Ook oud-burgemeester Marc Doutreluingne reed mee met de groep. Hij woont in Sint-Denijs en gaf extra uitleg over de kapellen en de geschiedenis van Sint-Denijs.