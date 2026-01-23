© Fille Roelants
Siegrid Demyttenaere heeft gisterenavond de Lifetime Achievement Gold Award gewonnen, een van de belangrijkste Henry van de Velde Awards. De jury waardeert de Waregemse om haar rol als aanjager, verbinder en ambassadeur in design.
Wat zijn de Henry van de Velde Awards?
Flanders District of Creativity reikte dinsdagavond voor de 32e keer de Henry van de Velde Awards uit, de belangrijkste designprijzen in België. Sinds 1994 bekronen die awards producten, projecten, diensten en systemen van ontwerpers en bedrijven uit Vlaanderen. De designprijzen worden toegekend aan creaties die dankzij een doordacht ontwerp een positieve en bijzondere impact hebben op onze economie, omgeving en samenleving.
Demyttenaere kreeg de Lifetime Achievement Gold Award, de prijs die een ontwerper bekroont die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal en internationaal impact gehad heeft.
"Meer dan een ontwerper pur sang is Demyttenaere vooral een gepassioneerd verbinder die een podium biedt aan creativiteit, verhalen en dialoog. Als curator, docent en drijvende kracht achter DAMN° Magazine creëert ze nieuwe narratieven die ons anders naar de toekomst doen kijken", aldus de jury.
Werk van Siegrid Demyttenaere © Lieven Herreman
Prijs voor Veurns huistechnologie bedrijf
De Company Gold Award ging naar prado, met hoofdkwartier in Veurne. Deze prijs gaat naar bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten. "Wat begon als een bedrijf dat verlichting combineert met ventilatie, is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een internationale speler op het domein van huistechnologie", aldus de jury.
Werk van prado © Romain La Prade