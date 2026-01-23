Demyttenaere kreeg de Lifetime Achievement Gold Award, de prijs die een ontwerper bekroont die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal en internationaal impact gehad heeft.

"Meer dan een ontwerper pur sang is Demyttenaere vooral een gepassioneerd verbinder die een podium biedt aan creativiteit, verhalen en dialoog. Als curator, docent en drijvende kracht achter DAMN° Magazine creëert ze nieuwe narratieven die ons anders naar de toekomst doen kijken", aldus de jury.