Winkel in Ieper sluit na vondst van tientallen illegale wegwerpvapes

In de Azan Exotic Food Shop in de Stationsstraat in Ieper werden tientallen illegale wegwerpvapes aangetroffen en inbeslaggenomen, samen met een aantal verpakkingen “snus met tabak”, kauwtabak en dozen met ‘Henna’.

Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld. Stad Ieper, onder leiding van burgemeester Katrien Desomer, heeft hierover een hoorzitting gehouden met de zaakvoerder van de exotische dagwinkel. Sinds zondag is de winkel bestuurlijk gesloten voor één week.

Illegale vapes en kauwtabak

Tijdens dezelfde controleactie werd er in de winkel Jerry’s, ook in de Stationsstraat in Ieper, illegale vapes en kauwtabak aangetroffen. Met als gevolg: een proces-verbaal en een inbeslagname.

