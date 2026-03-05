Aan de rotonde bij de Kuurnebrug in Kuurne staat sinds vandaag een nieuw kunstwerk van de internationaal bekende kunstenaar Nick Ervinck. De sculptuur REDNEYER moet de vernieuwde omgeving rond de brug een opvallende uitstraling geven.
Aan de rotonde bij de Kuurnebrug staat sinds vandaag REDNEYER, een opvallende sculptuur van kunstenaar Nick Ervinck. De installatie van het kunstwerk vormt het sluitstuk van de recente werken aan de brug. Die werd een halve meter verhoogd zodat binnenschepen met drie lagen containers eronder kunnen varen. Met het kunstwerk wil De Vlaamse Waterweg ook de omgeving rondom extra uitstraling geven.
“We investeren niet alleen in de verbetering van de waterweg, maar nemen ook de omgeving mee”, zegt Maxim Veys, voorzitter van De Vlaamse Waterweg. “In Kuurne doen we dat met West-Vlaamse kunst.”
Voortdurend in beweging
Nick Ervinck is internationaal bekend om zijn organische, vaak digitaal ogende vormen. Deze sculptuur is gemaakt uit gepolijst inox en lijkt voortdurend in beweging. De kronkelende vorm heeft geen duidelijk begin of einde en weerspiegelt de omgeving. Daardoor ziet het werk er telkens anders uit, afhankelijk van het licht, het weer en het verkeer rond de rotonde.
Internationale faam
Burgemeester Francis Benoit is tevreden met de nieuwe blikvanger. “Nick Ervinck maakte eerder al een studie voor Kuurne rond kunst aan de Leie en is bovendien een artiest met internationale faam. Dit kunstwerk staat op een belangrijke invalshoek van onze gemeente.”