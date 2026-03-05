13°C
Aanmelden
Nieuws
Kuurne

Sculp­tuur van Nick Ervin­ck blik­van­ger aan ver­nieuw­de Kuurnebrug

Rotonde Kuurne kunst 1

Aan de rotonde bij de Kuurnebrug in Kuurne staat sinds vandaag een nieuw kunstwerk van de internationaal bekende kunstenaar Nick Ervinck. De sculptuur REDNEYER moet de vernieuwde omgeving rond de brug een opvallende uitstraling geven.

Aan de rotonde bij de Kuurnebrug staat sinds vandaag REDNEYER, een opvallende sculptuur van kunstenaar Nick Ervinck. De installatie van het kunstwerk vormt het sluitstuk van de recente werken aan de brug. Die werd een halve meter verhoogd zodat binnenschepen met drie lagen containers eronder kunnen varen. Met het kunstwerk wil De Vlaamse Waterweg ook de omgeving rondom extra uitstraling geven.

“We investeren niet alleen in de verbetering van de waterweg, maar nemen ook de omgeving mee”, zegt Maxim Veys, voorzitter van De Vlaamse Waterweg. “In Kuurne doen we dat met West-Vlaamse kunst.”

Voortdurend in beweging

Nick Ervinck is internationaal bekend om zijn organische, vaak digitaal ogende vormen. Deze sculptuur is gemaakt uit gepolijst inox en lijkt voortdurend in beweging. De kronkelende vorm heeft geen duidelijk begin of einde en weerspiegelt de omgeving. Daardoor ziet het werk er telkens anders uit, afhankelijk van het licht, het weer en het verkeer rond de rotonde.

Rotonde Kuurne kunst 2

Internationale faam

Burgemeester Francis Benoit is tevreden met de nieuwe blikvanger. “Nick Ervinck maakte eerder al een studie voor Kuurne rond kunst aan de Leie en is bovendien een artiest met internationale faam. Dit kunstwerk staat op een belangrijke invalshoek van onze gemeente.”

Rotonde Kuurne kunst 3
Niels Jonckheere
Axel Ballekens
Nick Ervinck

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
Baliehof
Nieuws

Familie moet boerderij runnen nu landbouwers vastzitten in Dubai
Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende
Nieuws

Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende: "Een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Droge worsten als kunst: Sarah Vandeursen opent opvallende tentoonstelling in Exporuimte Biekorf

Droge worsten als kunst: televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen opent opvallende tentoonstelling in Brugse Biekorf
Nieuwe Kunsthal BRUSK

Nieuwe kunsthal BRUSK opent met driedaags openingsfestival BRUSK FEST in Brugge
After Birth 1

Triënnale Brugge 2027 zoekt verbinding tussen samenleving en architectuur
West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs

West-Vlaming Peter Terrin op shortlist van Libris Literatuurprijs
720 Zwevegem Cuypers Q 1 scaled

Gemeente Zwevegem selecteert team TM Cuypers & Q en OYO voor ontwerp van kunstacademie
Non-fictie boekenfestival FAAR bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht

Non-fictie boekenfestival FAAR in Oostende bereikt recordeditie: 7.000 tickets verkocht
Aanmelden