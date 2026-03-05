Aan de rotonde bij de Kuurnebrug staat sinds vandaag REDNEYER, een opvallende sculptuur van kunstenaar Nick Ervinck. De installatie van het kunstwerk vormt het sluitstuk van de recente werken aan de brug. Die werd een halve meter verhoogd zodat binnenschepen met drie lagen containers eronder kunnen varen. Met het kunstwerk wil De Vlaamse Waterweg ook de omgeving rondom extra uitstraling geven.

“We investeren niet alleen in de verbetering van de waterweg, maar nemen ook de omgeving mee”, zegt Maxim Veys, voorzitter van De Vlaamse Waterweg. “In Kuurne doen we dat met West-Vlaamse kunst.”