"Door een defect aan een automatisch blussysteem is de Textielstraat op de grens van Waregem met gemeente Deerlijk momenteel afgesloten", zegt Stad Waregem op Facebook. "De brandweer volgt de situatie nauw op en ruimt de straat zo snel mogelijk op."

Het is niet duidelijk of het schuim schadelijk is, het kan irritatie veroorzaken aan de ogen.

Wat de gevolgen zijn voor de Gaverbeek die vlakbij ligt is voorlopig onduidelijk. Het is niet voor het eerst dat het chemische bedrijf in het nieuws komt. Bijna 6 jaar geleden brandde het helemaal uit. Het is daarna opnieuw opgebouwd.