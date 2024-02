"Ik ben eindelijk volwassen: ik mag gaan stemmen, ik mag met de auto rijden. Dat is toch een mijlpaal eigenlijk," grapt Stephane Debonne uit Geluwe. Hij is er eigenlijk 72, maar verjaart pas voor de 18de keer. En daar hoorde vandaag een feestje bij, in het archief van Ieper, waar hij als vrijwilliger aan de slag is.

"We vieren het eigenlijk elk jaar. De eerste maart of de 28ste februari, al naar gelang het weekend is of niet," zegt Stephane. "We vieren het ieder jaar, maar om de vier jaar is dat toch iets speciaals."