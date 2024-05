Want op 25 augustus trekt de veertiende Gouden Boomstoet weer door Brugge. Een stoet rond de legende van de wapenpas van de Gouden Boom en het huwelijk van Margaretha van York en Karel De Stoute.

"Het gaat over de Middeleeuwen. Weinig kinderen kenden de Gouden Boomstoet. We hebben de legende besproken. Heraldische tekens en afspraken en regels die zijn vaak heel strikt maar we hebben dat samen met die jonge kunstenaars hier goed aangepakt", zegt Kasper Verhelst van de Gouden Boomstoet.



Eli Duthoo: "Dat is een stoet die in de Middeleeuwen uitging waarbij mensen verkleed rondlopen in ridders en zo. En de laatste wagen is van ons met onze schilden erop. Ik heb gekozen voor een kruis en een zon."