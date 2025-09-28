“Met de actie ‘Saved by the bell’ laten meer dan 100.000 leerlingen hun stem horen,” zegt Thijs Smeyers van Studio Globo. “Wereldwijd kunnen 244 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Oorlog en conflict zijn daarbij een van de grootste obstakels.”

Dit jaar staat de actie in het teken van vrede. Studio Globo lanceert daarom het ‘Peace Pack’: kinderen vullen een rugzak met wat volgens hen nodig is om vrede te bewaren, van complimentenbriefjes en vredesgedichten tot sorry-kaarten en symbolen van verbondenheid.

