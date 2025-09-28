Schoolbellen luiden extra voor recht op onderwijs en vrede
In honderden scholen in Vlaanderen en Brussel rinkelt vandaag de schoolbel extra luid voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs. Met de symbolische actie ‘Saved by the bell’ vraagt vzw Studio Globo, samen met meer dan 100.000 leerlingen, aandacht voor de miljoenen kinderen wereldwijd die geen toegang hebben tot onderwijs.
“Met de actie ‘Saved by the bell’ laten meer dan 100.000 leerlingen hun stem horen,” zegt Thijs Smeyers van Studio Globo. “Wereldwijd kunnen 244 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Oorlog en conflict zijn daarbij een van de grootste obstakels.”
Dit jaar staat de actie in het teken van vrede. Studio Globo lanceert daarom het ‘Peace Pack’: kinderen vullen een rugzak met wat volgens hen nodig is om vrede te bewaren, van complimentenbriefjes en vredesgedichten tot sorry-kaarten en symbolen van verbondenheid.
Ook in Vredesregio Ieper
“Alle rugzakken samen vormen een uniek archief van hoe kinderen en jongeren in Vlaanderen kijken naar samenleven in rechtvaardigheid en solidariteit,” vertelt projectcoördinator Elly van Praagh.
Ook in vredesregio Ieper rinkelt de schoolbel vandaag langer dan normaal: onder meer in Bikschote bij Langemark-Poelkapelle nemen ze aan de actie deel.