Hij ging naar school op het Sint-Jozefscollege in Torhout, en daar zijn ze in diepe rouw. “Zijn plotse overlijden in een tragisch fietsongeval heeft ons allen diep geraakt,” schrijft de directie op Facebook.

“We kennen Timo als een vriendelijke en voorname leerling die graag bij zijn vrienden was. Hij was een rustige jongen die genoot van het gezelschap en plezier. Timo was ook een knappe leerling in het vierde jaar wetenschappen. Plichtsbewust, met mooie en ambitieuze dromen, ingenieur worden was daar één van.”