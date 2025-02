Lise Leger, juf in de basisschool is enthousiast: "Ik startte hier als kleutertje. Ondertussen ben ik ook juf. Als oud-leerling is het tof om te zien hoe alles veranderd is." De directeur van de basisschool is verheugd over de overstap: "In de klassen is het veel rustiger. De leerlingen kunnen zich makkelijker concentreren door de betere akoestiek in het gebouw."