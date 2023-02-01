Schijnt licht van vuurtoren ‘Lange Nelle’ straks weer feller? Als het van deze Oostendenaars afhangt wel
In Oostende komt de lichtsterkte van de vuurtoren Lange Nelle volgende maand op de gemeenteraad. Inwoner Glenn Lambrecht verzamelde op enkele dagen tijd meer dan honderd handtekeningen om het licht opnieuw even fel te laten schijnen als vroeger.
Lambrecht groeide op in de Vuurtorenwijk en heeft een sterke band met de plek. “De vuurtoren is een symbool voor onze wijk en voor de stad”, zegt hij. “Veel Oostendenaars betreuren dat de lichtstralen gedempt zijn. 98 procent wil dat hij opnieuw schijnt zoals vroeger.”
Besparing van 95 procent
Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), eigenaar van de vuurtoren, is er geen sprake van een bewuste dimming op vraag van bewoners of projectontwikkelaars. In 2023 werden de oude halogeenlampen vervangen door energiezuinige ledverlichting.
“Dat gaat gepaard met een besparing van 95 procent: van 2.000 watt naar ongeveer 100 watt”, zegt woordvoerder Dries Derudder. “Ledlicht geeft een meer geconcentreerde lichtbundel, waardoor het soms minder intens aanvoelt. Maar op zee schijnt de vuurtoren nog altijd ver genoeg, van 25 naar 22 mijl. De functie blijft behouden.”
Lambrecht betwist dat. “Als ik met mensen spreek uit de wijk en met (oud-)zeevaarders, zeggen zij dat dat niet klopt. De vuurtoren blijft een belangrijk oriëntatiepunt, ook vandaag nog.”
MDK benadrukt dat er niets aan de beschermde vuurtoren gebeurt zonder overleg met de erfgoeddiensten. De discussie wordt volgende maand verdergezet op de gemeenteraad van Oostende.