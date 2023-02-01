Schijnt licht van vuur­to­ren Lan­ge Nel­le’ straks weer fel­ler? Als het van deze Oos­ten­de­naars afhangt wel

Vuurtoren Oostende - Lange Nelle

In Oostende komt de lichtsterkte van de vuurtoren Lange Nelle volgende maand op de gemeenteraad. Inwoner Glenn Lambrecht verzamelde op enkele dagen tijd meer dan honderd handtekeningen om het licht opnieuw even fel te laten schijnen als vroeger.

Glenn Lambrecht uit Oostende wil dat de vuurtoren Lange Nelle opnieuw krachtiger licht uitstraalt. Met een participatieproject en meer dan honderd handtekeningen zet hij het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad in april.

“Veel Oostendenaars betreuren dat de lichtstralen gedempt zijn. 98 procent wil dat hij opnieuw schijnt zoals vroeger.”

Glenn Lambrecht, initiatiefnemer

Lambrecht groeide op in de Vuurtorenwijk en heeft een sterke band met de plek. “De vuurtoren is een symbool voor onze wijk en voor de stad”, zegt hij. “Veel Oostendenaars betreuren dat de lichtstralen gedempt zijn. 98 procent wil dat hij opnieuw schijnt zoals vroeger.”

Besparing van 95 procent

Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), eigenaar van de vuurtoren, is er geen sprake van een bewuste dimming op vraag van bewoners of projectontwikkelaars. In 2023 werden de oude halogeenlampen vervangen door energiezuinige ledverlichting.

“Dat gaat gepaard met een besparing van 95 procent: van 2.000 watt naar ongeveer 100 watt”, zegt woordvoerder Dries Derudder. “Ledlicht geeft een meer geconcentreerde lichtbundel, waardoor het soms minder intens aanvoelt. Maar op zee schijnt de vuurtoren nog altijd ver genoeg, van 25 naar 22 mijl. De functie blijft behouden.”

2023-02-01 00:00:00 - Vuurtoren schijnt binnen in luxe-appartementen: licht wordt deels afgeschermd
Nieuws

Vuurtoren schijnt binnen in luxe-appartementen: licht wordt deels afgeschermd
Vuurtoren Oostende - Lange Nelle

© Belga

Lambrecht betwist dat. “Als ik met mensen spreek uit de wijk en met (oud-)zeevaarders, zeggen zij dat dat niet klopt. De vuurtoren blijft een belangrijk oriëntatiepunt, ook vandaag nog.”

MDK benadrukt dat er niets aan de beschermde vuurtoren gebeurt zonder overleg met de erfgoeddiensten. De discussie wordt volgende maand verdergezet op de gemeenteraad van Oostende.

Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
2022-07-05 00:00:00 - Sea King en F16 blikvanger op Expo over luchtmacht in Koksijde - whatsapp_image_2022-07-05_at_2.00.26_pm.jpeg
Nieuws

Piloten Belgische luchtmacht oefenen deze week in West-Vlaanderen: op deze plaatsen ga je dat opmerken
Brand deerlijk 29 maart
Nieuws
Update

Twee minderjarigen geïdentificeerd na brandstichting in leegstaande boerderij in Deerlijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zwembad

Zwembad Waregem moet regels rond zwemkledij herbekijken na klacht: "dit leidt tot discriminatie"
Welzijnsonthaal Kortrijk 2

Nieuw Welzijnsonthaal in Kortrijkse rechtbank helpt mensen met juridische en sociale vragen
Brandweer fluvia

Brandweerzone Fluvia maakt interventies bij stormweer of door wateroverlast voortaan gratis
Voorbijganger ontdekt lichaam van man in duikpak in Westende: "Volgens de marine gaat het absoluut niet om een transmigrant"
Update

Lichaam van man in duikpak spoelt aan in Westende: "Men is ervan overtuigd dat het niet om een transmigrant gaat"
Vrijwilliger zelfmoordlijn

Recordaantal beantwoorde oproepen aan de Zelfmoordlijn 1813 in 2025
Notaris - Testament - Erfenis

Bijna 58.000 Belgen verwerpen erfenis
