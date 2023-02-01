Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), eigenaar van de vuurtoren, is er geen sprake van een bewuste dimming op vraag van bewoners of projectontwikkelaars. In 2023 werden de oude halogeenlampen vervangen door energiezuinige ledverlichting.

“Dat gaat gepaard met een besparing van 95 procent: van 2.000 watt naar ongeveer 100 watt”, zegt woordvoerder Dries Derudder. “Ledlicht geeft een meer geconcentreerde lichtbundel, waardoor het soms minder intens aanvoelt. Maar op zee schijnt de vuurtoren nog altijd ver genoeg, van 25 naar 22 mijl. De functie blijft behouden.”