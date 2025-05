"We opereren vanuit ons reddingscentrum in Oostende en behandelen jaarlijks zo’n 300 noodoproepen op ons deel van de Noordzee", zegt Nathalie Balcaen van het Agentschap MDK. "Dankzij de samenwerking met Frankrijk kunnen we nu ook intensiever gebruik maken van hun middelen. Zo wordt onder andere een drone ingezet die ons ter beschikking wordt gesteld door het Europees Maritiem Agentschap."

De operatie richt zich niet alleen op reddingsacties en defensieve alertheid, maar omvat ook visserijcontroles en milieubewaking. Daarmee willen de partners zorgen voor een beter beschermde en gecontroleerde Noordzee.