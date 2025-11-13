Maar nu blijkt dat hij die voorwaarden flagrant heeft geschonden: hij zocht weer contact met een minderjarig meisje via Snapchat en was toch weer actief als scheidsrechter bij een wedstrijd met minderjarigen.

De rechtbank oordeelde dat de man de opgelegde kansen niet had gegrepen. Door de zware en herhaalde schendingen is “een verderzetting van de probatiemaatregel niet langer aangewezen”. De celstraf van vijf jaar wordt daarom volledig uitgevoerd.