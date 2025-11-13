Scheidsrechter fluit toch weer bij U17 ondanks veroordeling voor zedenfeiten: voorwaardelijke celstraf wordt effectief
De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, heeft het probatie-uitstel van een man die eerder veroordeeld werd voor zware zedenfeiten herroepen. De opgelegde gevangenisstraf van vijf jaar wordt daardoor effectief.
De man werd op 20 maart nog veroordeeld voor herhaaldelijke verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige, het bezit van beelden van seksueel misbruik en het toebrengen van slagen en verwondingen. Hij kreeg vijf jaar cel met probatie-uitstel, gekoppeld aan strikte voorwaarden, waaronder een contactverbod met minderjarigen zowel online als in een sportcontext.
Voorwaarden geschonden
Maar nu blijkt dat hij die voorwaarden flagrant heeft geschonden: hij zocht weer contact met een minderjarig meisje via Snapchat en was toch weer actief als scheidsrechter bij een wedstrijd met minderjarigen.
De rechtbank oordeelde dat de man de opgelegde kansen niet had gegrepen. Door de zware en herhaalde schendingen is “een verderzetting van de probatiemaatregel niet langer aangewezen”. De celstraf van vijf jaar wordt daarom volledig uitgevoerd.