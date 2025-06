Yves vertelt dat de kraan die werkt aan de bouw stukken van zijn gevel ramt en dan volgt een scheur in de kelder, wat op zijn beurt leidt naar vochtplekken en schimmel. “Dat is een barst in de muur die vanuit de kelder tot op de zolder gaat en altijd maar breder en breder wordt.”

Yves en zijn vrouw hebben experts gecontacteerd om te vragen of hun huis stabiel is, maar daarvan wachten ze nog steeds op de resultaten. Naast de barsten is ook het zand onder de woning weggevloeid, maar intussen is er beton gegoten of anders vreest Yves dat heel zijn woning was weggezakt.