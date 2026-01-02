Een 18-jarige automobilist uit Roeselare heeft zondagmorgen een zwaar ongeval op de Schaapsbrug net overleefd dankzij de vangrail. Rond 6 uur verloor hij de controle over zijn BMW na een lichte bocht en kwam aan de overkant van de weg in de vangrail terecht. Die hield stand en voorkwam dat de auto enkele meters lager op de Graankaai of in het kanaal Roeselare-Leie zou belanden.