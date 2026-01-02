1°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Schaaps­brug in Roe­se­la­re: 18-jari­ge ver­liest con­tro­le, vang­rail redt leven

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een 18-jarige automobilist uit Roeselare heeft zondagmorgen een zwaar ongeval op de Schaapsbrug net overleefd dankzij de vangrail. Rond 6 uur verloor hij de controle over zijn BMW na een lichte bocht en kwam aan de overkant van de weg in de vangrail terecht. Die hield stand en voorkwam dat de auto enkele meters lager op de Graankaai of in het kanaal Roeselare-Leie zou belanden.

De jongeman bleef ongedeerd, maar bleek onder invloed van alcohol te hebben gereden. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. De wagen werd getakeld en politie, brandweer en stadsdiensten sloten tijdelijk de Schaapsbrug en de Graankaai af om de situatie veilig te maken en de vangrail te herstellen.

Redactie

Meest gelezen

Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden