Schaapsbrug in Roeselare: 18-jarige verliest controle, vangrail redt leven
Een 18-jarige automobilist uit Roeselare heeft zondagmorgen een zwaar ongeval op de Schaapsbrug net overleefd dankzij de vangrail. Rond 6 uur verloor hij de controle over zijn BMW na een lichte bocht en kwam aan de overkant van de weg in de vangrail terecht. Die hield stand en voorkwam dat de auto enkele meters lager op de Graankaai of in het kanaal Roeselare-Leie zou belanden.
De jongeman bleef ongedeerd, maar bleek onder invloed van alcohol te hebben gereden. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. De wagen werd getakeld en politie, brandweer en stadsdiensten sloten tijdelijk de Schaapsbrug en de Graankaai af om de situatie veilig te maken en de vangrail te herstellen.