Het Innoptus Solar Team is niet op zijn lauweren gaan rusten sinds de wereldtitel. De Infinite is al de tiende zonnewagen die de KU Leuven bouwt. Zoals bij elke elektrische wagen zorgt de batterij voor de meeste kopzorgen. Ward Vanhulle: “ Als innovatieteam hebben wij ons gefocust op de koeling van het batterijpakket, vanwege het heel uitdagende routeprofiel van de Sasol Solar Challenge. We rijden door de Kalahariwoestijn. We komen daar hoge temperaturen tegen, en op het einde, op dag 8, komen we enkele bergpassen tegen. Met een leeg pakket gecombineerd met grote vermogens kan het zijn dat het pakket stevig gaat opwarmen. Daarom is de koeling een cruciaal punt in Zuid-Afrika.”