In Oostende neemt schepen Sandra Demuynck (N-VA) ontslag uit het stadsbestuur. Ze kreeg onlangs de diagnose van de ziekte van Cushing, een aandoening die haar taken als schepen te zwaar maakt. “Ondanks de therapie die ik volg, is er geen afdoende vooruitgang”, zegt Demuynck. “Daarom stel ik mijn mandaat ter beschikking van de partij.”