Vorig jaar stelde de lokale politie een proces-verbaal op tegen Koksijdenaar Loones voor het plaatsen van een tuinpaviljoen, een terras, een container en een tuinafsluiting in VEN-gebied. De aanduiding Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) staat voor de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen.

De woning en tuin van Loones liggen pal in zo'n gebied. Wie daar iets aan zijn eigendom wil wijzigen, moet toestemming vragen aan het Agentschap Natuur en Bos, maar dat was niet gebeurd. Loones diende na dat pv wel meteen een regularisatieaanvraag in bij de gemeente Koksijde.

Begin juli hakte het gemeentebestuur de knoop door. De regularisatie werd goed­gekeurd, maar met een aantal strikte voorwaarden. De gemeente Koksijde volgt volledig het advies van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, dat stelde dat het tuinpaviljoen afgebroken moet worden en dat een deel van de tuin aangelegd moet worden of spontaan opnieuw moet evolueren naar duinbeplanting.

Daarnaast moet Loones zijn haag, een exotische olijfwilg, verwijderen en vervangen door een haag met inheemse soorten. Ook de container die hij in zijn tuin plaatste, waardoor er sprake is van overmatige verharding van beschermd natuurgebied, moet verplaatst worden naar een wel vergunde verharde zone.

Loones geeft zelf tegenover De Standaard aan dat hij "altijd van plan was om de beslissingen in het dossier na te volgen en dus natuurlijk niet in beroep gaat". Hij wijst er bovendien op dat Natuur en Bos "expliciet aangeeft dat er geen duin of bos is verwijderd".