Na 25 jaar vond hij het de tijd was gekomen om dat alles in een boek te gieten, en omdat hij zichzelf zo'n bofkont vindt, noemde hij dat meteen ook Droomjob. Van de Olympische Spelen tot interviews met wereldkampioen Tadej Pogačar, alles staat in het boek. "Ik ben wel trots op wat ik al heb mogen meemaken, vandaar een terugblik. We zeggen vaak dat iets historisch is, dus ik kan wel zeggen dat dit een boek met veel sportgeschiedenis is."

En alles begon hier in West-Vlaanderen voor Neyrinck, meer bepaald in Marke waar hij zelf nog volleybalde. "Hier is veel gebeurd in mijn sportieve jeugd, hier scoorde ik mijn eerste goal en speelde ik mijn eerste volleybalwedstrijdjes."